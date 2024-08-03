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Трамп потерял $900 млн после старта предвыборной кампании Харрис
03.08.2024 06:44 Алина Груднева

Трамп потерял $900 млн после старта предвыборной кампании Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп потерял 900 миллионов долларов с момента, когда вице-президент Камала Харрис начала предвыборную кампанию.

По данным CNN, обвалились его акции.

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В частности, стоимость акций Trump Media & Technology Group  упала на 23%. Также обвалились акции его социальной сети Truth Social.
 
"До падения стоимость мажоритарной доли Трампа в Trump Media & Technology Group  составляла чуть более 4 миллиардов долларов, сейчас опустилась до 3,1 миллиарда долларов", - сообщают аналитики.
 
Стоимость акций Трампа падает в то время, как рейтинг Камалы Харрис продолжает расти.
 
"Это не единственная проблема Truth Social: в июне количество уникальных посетителей платформы упало на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили аналитики.

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