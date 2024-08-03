



Трамп потерял $900 млн после старта предвыборной кампании Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп потерял 900 миллионов долларов с момента, когда вице-президент Камала Харрис начала предвыборную кампанию.



По данным CNN, обвалились его акции.



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В частности, стоимость акций Trump Media & Technology Group упала на 23%. Также обвалились акции его социальной сети Truth Social.



"До падения стоимость мажоритарной доли Трампа в Trump Media & Technology Group составляла чуть более 4 миллиардов долларов, сейчас опустилась до 3,1 миллиарда долларов", - сообщают аналитики.



Стоимость акций Трампа падает в то время, как рейтинг Камалы Харрис продолжает расти.



"Это не единственная проблема Truth Social: в июне количество уникальных посетителей платформы упало на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили аналитики.