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Ряд областей РФ подвергся ударам дронов
03.08.2024 08:27 Алина Груднева

Ряд областей РФ подвергся ударам дронов

В ночь на 3 августа в нескольких российских областях сообщили об атаке дронов.

По данным ВВС, в Ростовской области поврежден ряд складских объектов.

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По словам губернатора Василия Голубева, удару подверглись объекты в Каменском и Морозовском районах. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в Морозовске атакован аэродром, а в Каменском районе загорелись резервуары с топливом.

Еще одна атака была совершена в Орловской области. По словам губернатора Андрея Клычкова, зафиксировано попадание в здание. Информация о пострадавших не поступала.

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