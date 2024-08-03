Ряд областей РФ подвергся ударам дронов
В ночь на 3 августа в нескольких российских областях сообщили об атаке дронов.
По данным ВВС, в Ростовской области поврежден ряд складских объектов.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По словам губернатора Василия Голубева, удару подверглись объекты в Каменском и Морозовском районах. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в Морозовске атакован аэродром, а в Каменском районе загорелись резервуары с топливом.
Еще одна атака была совершена в Орловской области. По словам губернатора Андрея Клычкова, зафиксировано попадание в здание. Информация о пострадавших не поступала.