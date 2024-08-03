30 миллионов просмотров: турецкий твит Исраэля Каца
Министр иностранных дел Израиля сегодня - на первых страницах турецких СМИ после того, как обвинил Эрдогана в превращении Турции в диктатуру и опубликовал подготовленную ИИ фотографию, на которой президент Турции изображен с горящим флагом своей страны. "Он взял прогрессивную страну и разрушил ее, - нападал он, - и уничтожил наследие Ататюрка". Турецкие министры и чиновники выразили крайнее возмущение. Твит на турецком языке посмотрели уже 30 миллионов человек, и еще несколько миллионов - тот же твит на других языках.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в диктатуре.
"Эрдоган превращает Турцию в диктатуру, поддерживая убийц и насильников из ХАМАСа, вопреки позиции всего свободного мира", - сказал Кац.
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По его словам, Эрдоган заблокировал социальную сеть Instagram, которой в Турции пользовались 57 миллионов человек. Также он останавливает спортивные трансляции, когда израильский атлет победил турецкого, угрожает вторжением в демократическую страну, с которой Турция не находится в военном конфликте, и наносит ущерб турецким экспортерам в размере 6 миллиардов долларов в год, разрывая торговые отношения.
"Эрдоган разрушает турецкое государство с научным, культурным, технологическим и экономическим потенциалом, стирая наследие Ататюрка, который строил прогрессивную и процветающую Турцию. Будем надеяться на те дни, когда все будет хорошо", - резюмировал он.
.@RTErdogan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 2, 2024
Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor… pic.twitter.com/LFYbTqaPRc