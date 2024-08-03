



30 миллионов просмотров: турецкий твит Исраэля Каца





Министр иностранных дел Израиля сегодня - на первых страницах турецких СМИ после того, как обвинил Эрдогана в превращении Турции в диктатуру и опубликовал подготовленную ИИ фотографию, на которой президент Турции изображен с горящим флагом своей страны. "Он взял прогрессивную страну и разрушил ее, - нападал он, - и уничтожил наследие Ататюрка". Турецкие министры и чиновники выразили крайнее возмущение. Твит на турецком языке посмотрели уже 30 миллионов человек, и еще несколько миллионов - тот же твит на других языках.



Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в диктатуре.



"Эрдоган превращает Турцию в диктатуру, поддерживая убийц и насильников из ХАМАСа, вопреки позиции всего свободного мира", - сказал Кац.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, Эрдоган заблокировал социальную сеть Instagram, которой в Турции пользовались 57 миллионов человек. Также он останавливает спортивные трансляции, когда израильский атлет победил турецкого, угрожает вторжением в демократическую страну, с которой Турция не находится в военном конфликте, и наносит ущерб турецким экспортерам в размере 6 миллиардов долларов в год, разрывая торговые отношения.



"Эрдоган разрушает турецкое государство с научным, культурным, технологическим и экономическим потенциалом, стирая наследие Ататюрка, который строил прогрессивную и процветающую Турцию. Будем надеяться на те дни, когда все будет хорошо", - резюмировал он.

