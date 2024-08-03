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Хезболла: на границе между Ливаном и Сирией атакована колонна грузовиков
03.08.2024 11:42 Алина Груднева

Хезболла: на границе между Ливаном и Сирией атакована колонна грузовиков

Израиль нанес удары по колонне грузовиков, въезжавших в Ливан из Сирии.

Об этом в комментарии информационному агентству AFP сообщил источник в "Хезболле".

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"Три израильских удара были нанесены по колонне автоцистерн на сирийско-ливанской границе в районе  Хауш ас-Саид Али, в результате чего один сирийский водитель получил ранения", - отметил источник.

По данным сирийского центра по мониторингу за соблюдением прав человека, удары нанесены по району, который находится недалеко от пограничного перехода, используемого "Хезболлой" для перемещения грузовиков и боевиков.

"Один из ударов был нанесен по колонне грузовиков, а другой — по ферме на окраине города Кусейр в провинции Хомс", - сказано в сообщении.

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