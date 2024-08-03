



Стало известно, как Иран к удару по Израилю готовится

Иран разрабатывает ответ Израилю на ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране.



По данным Reuters, местные власти провели встречу с главарями террористических группировок из Ливана, Ирака и Йемена.



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Стороны обсуждали планы нападения на Еврейское Государство.



"В ближайшие часы мир станет свидетелем необыкновенных событий". - сообщили по иранскому телевидению.



Из-за угрозы боевых действий многие авиакомпании начали отменять свои рейсы в Израиль. В свою очередь, турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы из Стамбула в Тегеран.



Эксперты не исключают, что Тегеран задействует своих сателлитов для атаки на Израиль. Речь идет о Хезболле и хуситах. Также не исключены нападения на израильтян за рубежом.