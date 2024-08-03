



В Ростовской области полыхают емкости с топливом после удара БПЛА

По объектам в Ростовской области в ночь на 3 августа было запущено около 55 дронов.



По данным российских СМИ, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.



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По его словам, информация о жертвах и пострадавших не поступала.



Тем временем, в области полыхают емкости с топливом. Сотрудники МЧС РФ работают над ликвидацией возгорания.



Напомним, что в Морозовске атакован аэродром, а в Каменском районе - резервуары с топливом.