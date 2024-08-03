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В Ростовской области полыхают емкости с топливом после удара БПЛА
03.08.2024 10:13 Алина Груднева

В Ростовской области полыхают емкости с топливом после удара БПЛА

По объектам в Ростовской области в ночь на 3 августа было запущено около 55 дронов.

По данным российских СМИ, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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По его словам, информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Тем временем, в области полыхают емкости с топливом. Сотрудники МЧС РФ работают над ликвидацией возгорания.

Напомним, что в Морозовске атакован аэродром, а в Каменском районе - резервуары с топливом.

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