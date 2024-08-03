



ISW: в РФ арестован командир из-за неудач на фронте в Украине

В России арестован командир Дмитрий Пешков из-за неудач на фронте в Украине.



Об этом сообщает американский Институт изучения войны в новом отчете.



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"Российские власти 2 августа арестовали бывшего заместителя начальника тыла 144-й мотострелковой дивизии (20-й общевойсковой армии Московского военного округа (МВО) полковника Дмитрия Пешкова", - сообщает ISW.



По словам аналитиков, Пешков обвинен в хищении пайков для военных. Он признал себя виновным в ходе допроса.



"Арест Пешкова, вероятно, является частью согласованных усилий Кремля по устранению высокопоставленных российских чиновников из Минобороны РФ потенциально для того, чтобы косвенно наказать командование за неудачи войск или сохранить кадры лояльных и покладистых офицеров внутри ведомства", - считают аналитики.



Уточняется, что подразделения командира вели наступление в районе Терны - Невское Луганской области.