



В Белгородской области атакована нефтебаза

В ночь на 3 августа в Белгородской области были атакована при помощи дронов нефтебаза "Губкинская".



По данным "РБК-Украина", удары нанесли украинские дроны.



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Источники утверждают, что нефтебаза атакована беспилотниками Службы безопасности Украины.



Кроме того, удары нанесены по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области и по складу авиационных боеприпасов.



"Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса брани, чтобы описать свои впечатления. Местные российские власти пытаются скрыть прилет по военному объекту и сообщают, что горят только какие-то складские помещения", - сообщили в украинских спецслужбах.