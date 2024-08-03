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В Белгородской области атакована нефтебаза
03.08.2024 12:55 Алина Груднева

В Белгородской области атакована нефтебаза

В ночь на 3 августа в Белгородской области были атакована при помощи дронов нефтебаза "Губкинская".

По данным "РБК-Украина", удары нанесли украинские дроны.

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Источники утверждают, что нефтебаза атакована беспилотниками Службы безопасности Украины.

Кроме того, удары нанесены по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области и по складу авиационных боеприпасов.

"Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса брани, чтобы описать свои впечатления. Местные российские власти пытаются скрыть прилет по военному объекту и сообщают, что горят только какие-то складские помещения", - сообщили в украинских спецслужбах.

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