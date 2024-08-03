



Новый скандал на Олимпиаде: в этот раз из-за женщин с Y-хромосомами

На Олимпийских играх в Париже разгорелся очередной скандал.



По данным BILD, в этот раз причиной послужило участие в соревнованиях по боксу женщин с Y-хромосомами.



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Речь идет об алжирке Иман Хелиф и тайванской спортсменке Линь Юй-Тин. Они были допущены к соревнованиям по боксу, хотя и провалили два гендерных теста на чемпионате мира.



У спортсменок выявили мужские Y-хромосомы. Это дает им определенные преимущества по отношению к другим спортсменкам.



Что примечательно, Хелиф быстро одолела соперницу из Италии Анжелу Карини. Это стало причиной критики спортсменки. В свою очередь, Иман Хелиф должна сегодня столкнуться с с венгерской боксершей Анной Лукой Хамори.