Новости » Спорт
Новый скандал на Олимпиаде: в этот раз из-за женщин с Y-хромосомами
03.08.2024 13:55 Алина Груднева

Новый скандал на Олимпиаде: в этот раз из-за женщин с Y-хромосомами

На Олимпийских играх в Париже разгорелся очередной скандал.

По данным BILD, в этот раз причиной послужило участие в соревнованиях по боксу женщин с Y-хромосомами.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Речь идет об алжирке Иман Хелиф и тайванской спортсменке Линь Юй-Тин. Они были допущены к соревнованиям по боксу, хотя и провалили два гендерных теста на чемпионате мира. 

У спортсменок выявили мужские Y-хромосомы. Это дает им определенные преимущества по отношению к другим спортсменкам.

Что примечательно, Хелиф быстро одолела соперницу из Италии Анжелу Карини. Это стало причиной критики спортсменки. В свою очередь, Иман Хелиф должна сегодня столкнуться с с венгерской боксершей Анной Лукой Хамори. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы