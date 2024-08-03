



Прогноз: атака Ирана на Израиль будет более серьезной, чем апрельская

Иран держит в тайне свои планы относительно возможности атаки на Израиль.



Об этом сообщил американский чиновник в комментарии Wall Street Journal.



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По его словам, на этот раз, вероятно, будет труднее узнать, когда именно Иран осуществит нападение. Во время предыдущей атаки, которая была совершена в апреле, в Тегеране хотели, чтобы об этом знали все.



"На этот раз ситуация совершенно иная", - отметил источник.



По прогнозам экспертов, в этот раз атака Ирана и "Хезболлы" будет более серьезной, чем предыдущая.