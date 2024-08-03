



Российская фабрика троллей приписала Бербок роман с африканцем

На видео некий мужчина, называющий себя Кингсли, рассказывает о том, что проводит время с “женщиной-министром из Германии” во время ее поездок в Африку. По словам Кингсли, он познакомился с министром в нигерийском городе Абуджа в декабре 2022 года — с тех пор они якобы видятся дважды в году, потому что “его клиентка ценит компанию симпатичных темнокожих мужчин”.



📷😂🇩🇪 'I could see that she missed me': German FM Annalena Baerbock among alleged clients of a Nigerian gigolo



In an interview with local media, escort worker Kingsley claimed that he had a "client who stands out from all the others" and who is "a minister from Germany," if he… pic.twitter.com/ZzmvvBwsnz — John Metzner (@JohnRMetzner) August 2, 2024

МИД Германии выступил с официальным опровержением этой информации, заявив, что эта история — “ложная, выдуманная и совершенно абсурдная”.“Предполагается, что авторами или заказчиками этой попытки клеветы являются российские действующие лица”, — говорится в заявлении немецкого МИДа.Впервые это видео возникло на сайте zeitgeschenen, при этом оно появилось в платном разделе нигерийской газеты Daily Post и было помечено как “спонсированный контент”. На сайте zeitgeschenen история предполагаемого нигерийского секс-работника сравнивается с реальными деловыми поездками Бербок в Африку.Впрочем, даже в самом домене сайта допущена ошибка ZeitgescheNEN — вместо Zeitgeschehen. Сам сайт был зарегистрирован только 24 июля. Кроме того, видео распространяется в соцсети X через аккаунты прокремлевских ботов.