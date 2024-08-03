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Российская фабрика троллей приписала Бербок роман с африканцем
03.08.2024 16:09 MIGnews.com

Российская фабрика троллей приписала Бербок роман с африканцем

На видео некий мужчина, называющий себя Кингсли, рассказывает о том, что проводит время с  “женщиной-министром из Германии” во время ее поездок в Африку. По словам Кингсли, он познакомился с министром в нигерийском городе Абуджа в декабре 2022 года — с тех пор они якобы видятся дважды в году, потому что “его клиентка ценит компанию симпатичных темнокожих мужчин”. 


МИД Германии выступил с официальным опровержением этой информации, заявив, что эта история — “ложная, выдуманная и совершенно абсурдная”. 

“Предполагается, что авторами или заказчиками этой попытки клеветы являются российские действующие лица”, — говорится в заявлении немецкого МИДа. 

Впервые это видео возникло на  сайте zeitgeschenen, при этом оно появилось в платном разделе нигерийской газеты Daily Post и было помечено как “спонсированный контент”. На сайте zeitgeschenen история предполагаемого нигерийского секс-работника сравнивается с реальными деловыми поездками Бербок в Африку. 

Впрочем, даже в самом домене сайта допущена ошибка ZeitgescheNEN — вместо Zeitgeschehen. Сам сайт был зарегистрирован только 24 июля. Кроме того, видео распространяется в соцсети X через аккаунты прокремлевских ботов.  


 

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