



У России минус еще одна подводная лодка

Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму.



Так, по подтвержденной информации вчера подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".



Также в порту Севастополя успешно поражена подводная лодка черноморского флота рф "Ростов-на-Дону".

В результате попадания лодка затонула на месте.



Справочно. Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО - класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр".



"Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.



13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения.



В дальнейшем осуществлялся его ремонт и проходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.



Уничтожение "Ростов-на-Дону" очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря.