Новости » Арабо-израильский конфликт
В Марокко проходит антиизраильская демонстрация
03.08.2024 18:09 MIGnews.com

В Марокко проходит антиизраильская демонстрация

Тысячи марокканцев протестуют в Рабате в поддержку палестинцев и осуждают нормализацию отношений с Израилем, держа в руках портреты убитого лидера ХАМАС Исмаила Хании.


Размахивая палестинскими флагами, держа в руках фотографии Хании и картонный гроб с его изображением, тысячи людей идут к зданию парламента с накинутыми на плечи черно-белыми шарфами-куфиями, которые являются символами палестинского дела.

“Привет из Рабата нашим друзьям из Газы и “Бригадам Аль-Кассам””, — скандирует толпа.

“Люди хотят положить конец нормализации”, — скандируют они, и это сообщение также было написано на их плакатах. Некоторые манифестанты в толпе сжигают израильский флаг.

Митинг был организован Национальной группой действий за Палестину, которая объединяет левые группы и исламистскую Партию справедливости и развития.

Марокко установило официальные связи с Израилем в 2020 году в рамках Авраамских соглашений, подписанных под руководством США.

Североафриканское королевство официально призвало к "немедленному, полному и постоянному прекращению израильской войны в Газе", но публично не обсуждало отмену нормализации.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы