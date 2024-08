В Марокко проходит антиизраильская демонстрация

Тысячи марокканцев протестуют в Рабате в поддержку палестинцев и осуждают нормализацию отношений с Израилем, держа в руках портреты убитого лидера ХАМАС Исмаила Хании.

🇲🇦🇵🇸 From the Moroccan capital, Rabat in its support for Palestine.

