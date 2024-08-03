



В Марокко проходит антиизраильская демонстрация

Тысячи марокканцев протестуют в Рабате в поддержку палестинцев и осуждают нормализацию отношений с Израилем, держа в руках портреты убитого лидера ХАМАС Исмаила Хании.

🇲🇦🇵🇸 From the Moroccan capital, Rabat in its support for Palestine.

pic.twitter.com/3G98U6JdRg — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) August 3, 2024

Размахивая палестинскими флагами, держа в руках фотографии Хании и картонный гроб с его изображением, тысячи людей идут к зданию парламента с накинутыми на плечи черно-белыми шарфами-куфиями, которые являются символами палестинского дела.“Привет из Рабата нашим друзьям из Газы и “Бригадам Аль-Кассам””, — скандирует толпа.“Люди хотят положить конец нормализации”, — скандируют они, и это сообщение также было написано на их плакатах. Некоторые манифестанты в толпе сжигают израильский флаг.Митинг был организован Национальной группой действий за Палестину, которая объединяет левые группы и исламистскую Партию справедливости и развития.Марокко установило официальные связи с Израилем в 2020 году в рамках Авраамских соглашений, подписанных под руководством США.Североафриканское королевство официально призвало к "немедленному, полному и постоянному прекращению израильской войны в Газе", но публично не обсуждало отмену нормализации.