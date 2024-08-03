Новости » Политика
В Великобритании набирает обороты протест после убийства детей мигрантом
03.08.2024 19:21 MIGnews.com

В Великобритании набирает обороты протест после убийства детей мигрантом

Протестующие граждане Великобритании, настроенные против миграционной политики, ведут настоящие бои с британской полицией, поскольку беспорядки, связанные с информацией о массовом ножевом ранении, в результате которого погибли три девочки, распространяются по всей стране.


Демонстранты бросают стулья, файеры и кирпичи в офицеров в Ливерпуле, в то время как британские СМИ сообщают о стычках между полицией и протестующими в соседнем Манчестере.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы