



В Великобритании набирает обороты протест после убийства детей мигрантом

Протестующие граждане Великобритании, настроенные против миграционной политики, ведут настоящие бои с британской полицией, поскольку беспорядки, связанные с информацией о массовом ножевом ранении, в результате которого погибли три девочки, распространяются по всей стране.

Демонстранты бросают стулья, файеры и кирпичи в офицеров в Ливерпуле, в то время как британские СМИ сообщают о стычках между полицией и протестующими в соседнем Манчестере.