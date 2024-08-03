В Великобритании набирает обороты протест после убийства детей мигрантом
Протестующие граждане Великобритании, настроенные против миграционной политики, ведут настоящие бои с британской полицией, поскольку беспорядки, связанные с информацией о массовом ножевом ранении, в результате которого погибли три девочки, распространяются по всей стране.
Liverpool right now… pic.twitter.com/PpaCIR8hJm— Chris Chambers (@Chris_Chambo_) August 3, 2024
Демонстранты бросают стулья, файеры и кирпичи в офицеров в Ливерпуле, в то время как британские СМИ сообщают о стычках между полицией и протестующими в соседнем Манчестере.