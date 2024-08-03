



Российские оккупанты расчленили украинского военнопленного

Омбудсмен по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец срочно обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН, а также украинские правоохранительные органы из-за появления в сети фото, вероятно, с искалеченным оккупантами украинским пленным.







"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов! Отмечу, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству", — заявил Лубинец.



