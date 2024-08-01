



Жестокие бои на Восточном фронте: главком ВСУ о ситуации на передовой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о незначительных успехах российских войск на Восточном фронте, которые враг достиг ценой больших потерь.



Об этом главком рассказал после трех суток работы на Восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях.



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Активные боевые действия продолжаются по всем направлениям. Ситуация на фронте может меняться несколько раз в сутки. Сейчас противник сосредоточил усилия на Покровском направлении, пытаясь прорвать оборону ВСУ на направлениях Желанное, Новогродовка и Покровск, написал Александр Сырский в своем Telegram-канале.



На Купянском направлении в районе Песчаного, Стельмаховки и Макеевки идут ожесточенные бои, но ВСУ удерживают позиции. Сложная ситуация на Северском направлении: враг активно применяет артиллерию и проводит штурмы, но без успеха, подчеркнул главком ВСУ.



Продолжаются жесткие бои и в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон. На Харьковском направлении в районе Глубокого и Волчанска враг несет значительные потери и не имеет успеха.



Сырский подчеркнул, что Нацполиция, СБУ и Военная служба правопорядка проводят контрдиверсионные действия, обнаруживая и обезвреживая диверсионные группы противника на Торецком направлении.