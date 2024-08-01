



NYT: Хания был убит сложной бомбой, заложенной в отель несколько месяцев назад

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания был убит на этой неделе сложной бомбой с дистанционным управлением, которую тайно пронесли в тегеранский гостевой дом, где он остановился, а не ракетой, как это было принято считать, сообщает New York Times.



По данным издания, которое ссылается на семь ближневосточных чиновников, включая двух иранцев, и одного американского чиновника, взрывное устройство было тайно пронесено в здание Корпуса стражей исламской революции в Тегеране около двух месяцев назад.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Иранские чиновники, которые являются членами КСИР, говорят, что точность попадания напоминала дистанционно управляемый заряд, который команда Моссада использовала для убийства ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в 2020 году.



Израиль не дал никаких официальных комментариев по поводу убийства Хании, хотя его широко приписывают Иерусалиму.



В докладе Times со ссылкой на пять ближневосточных чиновников говорится, что "сотрудники израильской разведки сразу же после этого проинформировали США и другие западные правительства о деталях операции".



Более того, говорится, что "несколько американских чиновников, попросивших об анонимности", пришли к "оценке", что Израиль несет ответственность за ликвидацию.

