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Семь авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на фоне обострения напряженности
01.08.2024 16:30 MIGnews.com

Семь авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на фоне обострения напряженности

Семь авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном, сообщает 12 канал.

Согласно сообщению, Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India отменили все ближайшие рейсы в Израиль.

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Сообщение поступило после того, как рейс Lufthansa из Мюнхена в Тель-Авив сегодня рано утром приземлился в Ларнаке (Кипр), а затем развернулся и вернулся в Германию, после того как экипаж отказался лететь в Израиль.

Компания FlyDubai отменила некоторые из своих запланированных рейсов, добавляет 12 канал.

По сообщениям, около 70 000 пассажиров находятся в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве: одни пытаются успеть на последние рейсы из страны на случай новых отмен, а другие отменяют свои рейсы из-за опасений, что не смогут вернуться в страну.
 

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