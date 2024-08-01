



Семь авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на фоне обострения напряженности

Семь авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном, сообщает 12 канал.



Согласно сообщению, Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India отменили все ближайшие рейсы в Израиль.



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Сообщение поступило после того, как рейс Lufthansa из Мюнхена в Тель-Авив сегодня рано утром приземлился в Ларнаке (Кипр), а затем развернулся и вернулся в Германию, после того как экипаж отказался лететь в Израиль.



Компания FlyDubai отменила некоторые из своих запланированных рейсов, добавляет 12 канал.



По сообщениям, около 70 000 пассажиров находятся в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве: одни пытаются успеть на последние рейсы из страны на случай новых отмен, а другие отменяют свои рейсы из-за опасений, что не смогут вернуться в страну.

