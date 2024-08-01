



Подробности исторического обмена пленными между США и Россией

США подтвердили исторический обмен пленными с Россией, в ходе которого были освобождены американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, бывший морской пехотинец США Пол Уилан и политзаключенный Владимир Кара-Мурза.



В общей сложности США добились освобождения 16 человек, включая пятерых неправомерно задержанных немцев и семерых граждан России, в обмен на восемь человек, удерживаемых в США, Германии, Польше, Норвегии и Словении.



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Это был крупнейший обмен пленными между Соединенными Штатами и Россией со времен Холодной войны.



"Сегодняшний обмен станет историческим. Со времен Холодной войны не было подобного обмена людьми таким образом", — заявил журналистам на брифинге советник по национальной безопасности Джейк Салливан. "Это кульминация многих раундов сложных, кропотливых переговоров на протяжении многих, многих месяцев".



Салливан отметил, что эта сделка также стала первым случаем, когда так много стран и союзников объединили усилия для освобождения неправомерно задержанных лиц.



Наряду с американцами соглашение предусматривает освобождение граждан Германии и российских политзаключенных, в том числе Дитера Воронина, Кевина Лика, Рико Кригера, Патрика Шёбеля, Германа Мойжеса, Ильи Яшина, Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой, Вадима Останина, Андрея Пивоварова, Олега Орлова и Саши Скочиленко.



Из американцев дольше всех находился в заключении Пол Уилан, бывший морской пехотинец США, арестованный в Москве в 2018 году. В 2020 году его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.



Репортер Wall Street Journal Гершкович и журналистка Радио Свободная Европа/Радио Свобода Курмашева были задержаны в 2023 году и осуждены на отдельных закрытых судебных процессах 19 июля, которые широко осуждались как фиктивные.

Кара-Мурза, активист и обозреватель The Washington Post , находящийся под стражей с апреля 2022 года, также был освобожден. Политик и историк получил Пулитцеровскую премию за свои письма, написанные из тюрьмы.



Со стороны России Кремль вел переговоры об освобождении Вадима Красикова, россиянина, отбывающего пожизненное заключение в Германии.



Салливан сообщил журналистам: "Стало ясно, что русские не согласятся на освобождение этих лиц без обмена, включающего Вадима Красикова".



Красиков был осужден за убийство чеченского диссидента в Берлине в 2019 году. Ранее его предлагали обменять на оппозиционера Алексея Навального, который умер в феврале 2024 года.



В число других лиц, вернувшихся в Россию, входят Артем Викторович Дульцев и Анна Валерьевна Дульцева из Словении; Михаил Валерьевич Микушин из Норвегии; Павел Алексеевич Рубцов из Польши; и Роман Селезнев, Владислав Клюшин и

Вадим Конощенок из США.



Пол Беккет, помощник редактора Journal , возглавлявший кампанию газеты по освобождению Гершковича, заявил в начале этого года "Голосу Америки", что тюремное заключение его коллеги подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру.



"Это, безусловно, напоминание всем нашим репортерам, которые находятся в опасных местах, что журналистика — рискованное занятие", — сказал Беккет. "Это благородное и ценное занятие, которое некоторым правительствам мира действительно не нравится".



Курмашева — редактор татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода из Праги. Гражданка США и России приехала в Россию в мае 2023 года, чтобы ухаживать за больной матерью.



Когда Курмашева попыталась покинуть страну в июне 2023 года, власти изъяли у нее паспорта, и она ждала их возвращения, когда ее задержали в октябре 2023 года.



Курмашева не была обозначена Госдепартаментом США как незаконно задержанная. Однако высокопоставленный чиновник администрации сообщил, что Курмашева стала частью переговоров вскоре после ее задержания, и США рады вернуть ее домой.









