



Россия и Запад "готовятся к обмену пленными"

Серия загадочных перемещений западных заключенных внутри России породила надежды на обмен заключенными



По сообщениям, на этой неделе может состояться громкий обмен пленными между Россией и Западом, в который может входить заключенный в тюрьму журналист Эван Гершкович.



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Обмен, в ходе которого кремлевские убийцы также могут быть отправлены обратно в Россию, станет крупнейшим обменом пленными между Россией и США со времен холодной войны.



Гершкович, приговоренный в прошлом месяце российским судом к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, может вернуться в США уже в ближайшие дни, сообщают американские СМИ. Кремль и Вашингтон не подтвердили обмен.



Это произошло после того, как серия загадочных перемещений известных западных заключенных вызвала слухи о том, что Владимир Путин согласился обменять их на россиян, удерживаемых на Западе.



Сайт отслеживания полетов Flightradar24 показал, что специальный российский правительственный самолет, использовавшийся для предыдущего обмена пленными с участием США и России, вылетел из Москвы в российский анклав Калининград.



В российских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что еще один диссидент, оппозиционер Вадим Останин, был вывезен из сибирской тюрьмы и перевезен в Москву.



Российское интернет-издание "Агенство" сообщило, что за последние дни по меньшей мере шесть специальных российских правительственных самолетов вылетели в регионы, где расположены тюрьмы, в которых содержатся диссиденты, и обратно.



Между тем, адвокат Александра Винника, россиянина, задержанного в США, отказался в среду подтвердить местонахождение своего клиента государственному агентству РИА "до тех пор, пока не состоится обмен".



РИА также сообщило, что четверо россиян, заключенных в тюрьму в США, исчезли из базы данных заключенных, которую ведет Федеральное бюро тюрем США.



В нем названы Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин. США также удерживают как минимум еще двух граждан России, Владимира Дунаева и Романа Селезнева, осужденных за серьезные киберпреступления, которые также могут фигурировать в этом деле.



В декабре 2022 года Россия обменяла звезду баскетбола Бритни Грайнер, приговоренную к девяти годам лишения свободы за наличие в багаже ​​картриджей для вейпов с маслом каннабиса, на торговца оружием Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США. 19 июля Гершкович был необычайно быстро осужден по обвинению в шпионаже, которое он отрицает. Ему дали 16 лет тюрьмы, и Россия уже подтвердила разговоры о его возможном обмене.



Алсу Курмашева, российско-американская журналистка финансируемого США Радио Свободная Европа/Радио Свобода, также была осуждена и приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в распространении ложной информации о российской армии. Она отрицала правонарушение.



В число других граждан США, находящихся за решеткой в ​​России, входит бывший школьный учитель Марк Фогель, осужденный за хранение марихуаны, которую, по его словам, он употреблял по медицинским показаниям.



