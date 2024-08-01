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В Meta удалили пост премьера Малайзии о Хания: политик в бешенстве
01.08.2024 09:57 Алина Груднева

В Meta удалили пост премьера Малайзии о Хания: политик в бешенстве

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обвинил Meta в "трусости".

Это произошло после того, как его пост в Facebook об убийстве главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания был удален.

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Он опубликовал видеозапись со своего телефонного. На ней был разговор с представителем ХАМАС, в котором он выразил соболезнования в связи со смертью Хания. Этот пост позже был удален. Анвар сказал, что у него хорошие отношения с политическим руководством ХАМАСом.

"Пусть это послужит ясным и недвусмысленным посланием Meta : прекратите это проявление трусости", - ответил он на удаленный пост.
 

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