



США разоблачили схему поставок оружия йеменским хуситам

Министерство финансов США ввело санкции против лиц, причастных к схеме поставок оружия йеменским хуситам.



Они касаются двух физических лиц и четырех компаний из Китая и Йеменаю



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Они причастны к закупке оружия для хуситов и, соответственно, атакам на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.



"Хуситы пытаются использовать ключевые юрисдикции, такие как КНР и Гонконг, для получения и транспортировки компонентов, необходимых для их смертоносных систем вооружений", – сказал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.



По его словам, США и в дальнейшем будут накладывать санкции на компании и людей, которые способствуют дестабилизирующей деятельности хуситов.