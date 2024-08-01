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США разоблачили схему поставок оружия йеменским хуситам
01.08.2024 08:43 Алина Груднева

США разоблачили схему поставок оружия йеменским хуситам

Министерство финансов США ввело санкции против лиц, причастных к схеме поставок оружия йеменским хуситам.

Они касаются двух физических лиц и четырех компаний из Китая и Йеменаю

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Они причастны к закупке оружия для хуситов и, соответственно, атакам на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

"Хуситы пытаются использовать ключевые юрисдикции, такие как КНР и Гонконг, для получения и транспортировки компонентов, необходимых для их смертоносных систем вооружений", – сказал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

По его словам, США и в дальнейшем будут накладывать санкции на компании и людей, которые способствуют дестабилизирующей деятельности хуситов.

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