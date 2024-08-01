



Хезболла в бешенстве: американцы нас обманули, Израиль атаковал Бейрут





Ливанская газета Al-Akhbar, близкая к Хезболле, обвинила сегодня утром американского посланника Амоса Хохштейна в том, что он “обманул Ливан”. Хохштейн якобы передал сообщение высокопоставленным ливанским лицам о том, что ответная израильская атака на бойню в Мадждаль-Шамс будет за пределами Бейрута и Дахия.



Кроме того, газета пишет что он попросил гарантий, что Хезболла не будет отвечать на атаку и "настоял на разглашении этой информации в контексте того, что он назвал 'успехом американской дипломатии в предотвращении действия Израиля, которое приведет к полномасштабному столкновению' с Хезболлой".



Одновременно сообщалось, что Хохштейн предложил в ходе своих переговоров с высокопоставленными ливанскими лицами, чтобы Хезболла отступила к северу от реки Литани в обмен на отмену атаки, но террористическая организация отказалась обсуждать какой-либо пункт и передала сообщение, что будет отвечать на каждую атаку аналогичным ударом.



