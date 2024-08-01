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США призвали все стороны на Ближнем Востоке прекратить "эскалацию"
01.08.2024 10:39 Алина Груднева

США призвали все стороны на Ближнем Востоке прекратить "эскалацию"


Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал "все стороны" на  Ближнем Востоке прекратить эскалацию.

Соответствующее заявление он сделал на фоне похорон в Тегеранет главы политбюро Исмаила Хания.

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По словам Блинкена, США продолжают работу над возможностью прекращения огня в Газе.

"Чтобы достичь этого, сначала необходимо, чтобы все стороны договорились, прекратили предпринимать какие-либо действия по эскалации. Им необходимо найти причины прийти к соглашению", - сказал он.

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