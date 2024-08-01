



США призвали все стороны на Ближнем Востоке прекратить "эскалацию"



Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал "все стороны" на Ближнем Востоке прекратить эскалацию.



Соответствующее заявление он сделал на фоне похорон в Тегеранет главы политбюро Исмаила Хания.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Блинкена, США продолжают работу над возможностью прекращения огня в Газе.



"Чтобы достичь этого, сначала необходимо, чтобы все стороны договорились, прекратили предпринимать какие-либо действия по эскалации. Им необходимо найти причины прийти к соглашению", - сказал он.