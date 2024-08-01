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Сумасшедшая китаянка заставила банковских работников поработать
01.08.2024 05:30 MIGnews.com

Сумасшедшая китаянка заставила банковских работников поработать

Сотрудники китайского банка двадцать дней собирали воедино порванные банковские купюры. Об этом сообщает Beijing Youth Daily

Деньги разорвала женщина с психическими проблемами. После ее смерти муж и четверо детей остались без средств к существованию. Во многих банках отказались принимать такие купюры, но в одном согласились помочь их склеить. По правилам, банкноты можно обменять только после восстановления. Четверо сотрудников работали над восстановлением купюр 20 дней, и итоговая сумма составила $4500.


 

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