



Сумасшедшая китаянка заставила банковских работников поработать

Сотрудники китайского банка двадцать дней собирали воедино порванные банковские купюры. Об этом сообщает Beijing Youth Daily



Деньги разорвала женщина с психическими проблемами. После ее смерти муж и четверо детей остались без средств к существованию. Во многих банках отказались принимать такие купюры, но в одном согласились помочь их склеить. По правилам, банкноты можно обменять только после восстановления. Четверо сотрудников работали над восстановлением купюр 20 дней, и итоговая сумма составила $4500.





