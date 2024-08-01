



Россия: убийство Хания - удар по усилиям по прекращению огня в Газе

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский осудил ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.



Соответствующее заявление он сделал на экстренном заседании по Ближнему Востоку.



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"Те, кто стоит за убийством политического лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране, знают всю опасность последствий", - сказал он.



По словам Полянского, речь идет об ударе по посредническим усилиям относительно соглашения о прекращении огня в Газе, в котором Хания принимал участие.



"Попытки втянуть Иран в эскалацию подрывают ситуацию в регионе, которая находится в точке кипения", - предупредил он.