Новости » Политика
Россия: убийство Хания - удар по усилиям по прекращению огня в Газе
01.08.2024 07:36 Алина Груднева

Россия: убийство Хания - удар по усилиям по прекращению огня в Газе

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский осудил ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.

Соответствующее заявление он сделал на экстренном заседании по Ближнему Востоку.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Те, кто стоит за убийством политического лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране, знают всю опасность последствий", - сказал он.

По словам Полянского, речь идет об ударе по посредническим усилиям относительно соглашения о прекращении огня в Газе, в котором Хания принимал участие. 

"Попытки втянуть Иран в эскалацию подрывают ситуацию в регионе, которая находится в точке кипения", - предупредил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы