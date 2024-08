Хаменеи у гроба Хания: фото

Верховный лидер Ирана аятолла АлиХаменеи постоял у гроба главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.



Судя по кадрам с похорон, его сопровождали телохранители.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Хаменеи возглавил молитвы в Тегеранском университете. На церемонии присутствовал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан.



Гроб погрузили в грузовик и повезли по улице в сторону площади Азади в Тегеране. Иранцы бросали цветы.



После похорон в Тегеране останки Хания будут перевезены в Катар для захоронения.

🔴 Imam Khamenei led funeral prayer for Martyr Ismail #Haniyeh, head of the political bureau of #Hamas & his companion who were assassinated by the Zionist regime. The prayer was performed at Tehran University on Thursday, August 1, 2024. pic.twitter.com/yXhCGpUlWF