Обыски в Молдове: выслан потрудник посольства РФ
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова.
Дипломату передано, что один из сотрудников учреждения явояется персоной нон-грата.
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В Молдове провели мероприятия, которые позволили собрать информацию и доказательства того, что российский дипломат осуществлял на территории страны деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Задержан руководитель юридического департамента парламента Ион Крянге.
"Мы воспринимаем все эти действия как очень недружественные", – сказал посол в комментарии Newsmaker.