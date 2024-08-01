



Обыски в Молдове: выслан потрудник посольства РФ

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова.



Дипломату передано, что один из сотрудников учреждения явояется персоной нон-грата.



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В Молдове провели мероприятия, которые позволили собрать информацию и доказательства того, что российский дипломат осуществлял на территории страны деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Задержан руководитель юридического департамента парламента Ион Крянге.



"Мы воспринимаем все эти действия как очень недружественные", – сказал посол в комментарии Newsmaker.