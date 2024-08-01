В Тегеране стартовали похороны Хания: "Смерть Израилю"
В Тегеране начались похороны главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании, ликвидированного накануне.
Тысячи людей собрались на процессии.
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Они несли плакаты с его лицом и палестинские флаги. Толпа скандировала: "смерть Израилю".
Молитвы сегодня возглавит, как уже сообщалось ранее, верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи возглавит молитвы за Ханию. Хания будет похоронен в Дохе.
Ранее Хаменеи пригрозил "суровым наказанием" за убийство лидера Хания.
The public funeral ceremony begins for Martyr Ismail Haniyeh in the Iranian capital Tehran. pic.twitter.com/Tmz7CokqU4— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) August 1, 2024