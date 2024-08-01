Новости » Политика
В Тегеране стартовали похороны Хания: "Смерть Израилю"
01.08.2024 09:06 Алина Груднева

В Тегеране стартовали похороны Хания: "Смерть Израилю"

В Тегеране начались похороны главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании, ликвидированного накануне.

Тысячи людей собрались на процессии.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Они несли плакаты с его лицом и палестинские флаги. Толпа скандировала: "смерть Израилю".

Молитвы сегодня возглавит, как уже сообщалось ранее, верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи возглавит молитвы за Ханию. Хания будет похоронен в Дохе.

Ранее Хаменеи пригрозил "суровым наказанием" за убийство лидера Хания.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы