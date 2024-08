В Тегеране стартовали похороны Хания: "Смерть Израилю"

В Тегеране начались похороны главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании, ликвидированного накануне.



Тысячи людей собрались на процессии.



Они несли плакаты с его лицом и палестинские флаги. Толпа скандировала: "смерть Израилю".



Молитвы сегодня возглавит, как уже сообщалось ранее, верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи возглавит молитвы за Ханию. Хания будет похоронен в Дохе.



Ранее Хаменеи пригрозил "суровым наказанием" за убийство лидера Хания.



The public funeral ceremony begins for Martyr Ismail Haniyeh in the Iranian capital Tehran. pic.twitter.com/Tmz7CokqU4