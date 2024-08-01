



КНДР готова возобновить ядерные переговоры с США, если победит Трамп

Северная Корея готова к возобновлению переговоров с США по поводу своей ядерной программы, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп будет переизбран в президенты США.



Такое заявление сделал северокорейский дипломат Ли Иль Ку, работавший в посольстве КНДР на Кубе.



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По его словам, северокорейские дипломаты разрабатывают стратегический план по смягчению санкций в отношении КНДР.



Он будет реализован, если Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах в США.

