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КНДР готова возобновить ядерные переговоры с США, если победит Трамп
01.08.2024 08:03 Алина Груднева

КНДР готова возобновить ядерные переговоры с США, если победит Трамп

Северная Корея готова к возобновлению переговоров с США по поводу своей ядерной программы, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп будет переизбран в президенты США.

Такое заявление сделал северокорейский дипломат Ли Иль Ку, работавший в посольстве КНДР на Кубе. 

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По его словам, северокорейские дипломаты разрабатывают стратегический план по смягчению санкций в отношении КНДР.

Он будет реализован, если Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах в США.
 

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