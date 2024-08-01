



В Совбезе ООН призвали оказать давление на Иран

Страны Совета Безопасности ООН призвали к активизации дипломатических усилий по предотвращению масштабного конфликта на Ближнем Востоке.



Это произошло на чрезвычайном заседании 31 июля..



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Китай, Россия, Алжир и другие страны осудили убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране. Иран назвал его ликвидацию "актом терроризма".



По словам постпреда Ирана Амира Саида Иравани, Тегеран проявлял "максимальную сдержанность", но оставляет за собой право на "решительный ответ". Он потребовал санкций против Израиля.



Заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд призвал членов Совета Безопасности, имеющих влияние на Иран, усилить давление на него для прекращения эскалацию против Израиля. В свою очередь, заместитель представителя Израиля в ООН Джонатан Миллер призвал Совбез осудить Иран за поддержку терроризма и ужесточить санкции в отношении Тегерана.



"Мы будем защищать себя и дадим мощный отпор тем, кто причиняет нам вред", - предупредил он.