



Россиянин, отрезавший жене нос и ухо, получил 5,5 лет тюрьмы

Олекминский районный суд в российском сибирском регионе Саха-Якутия приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы за жестокое избиение жены и отрезание ей носа и уха.



Евгению Иванову также было предписано выплатить 2 миллиона рублей (23 000 долларов США) жертве Анастасии Ивановой.



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24-летний мужчина напал на свою жену на глазах у их детей в апреле после того, как она сказала ему, что хочет развода после его освобождения из тюрьмы, где он отбывал срок за дело, связанное с наркотиками.



Иванова сказала, что приговор слишком мягкий.

