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В Марселе украдены компьютеры с данными об АЭС во Франции
31.07.2024 03:34 Алина Груднева

В Марселе украдены компьютеры с данными об АЭС во Франции

В офисе компании Endel, расположенного в 8-м округе Марселя, украдены 15 компьютеров, на которых могут храниться коды доступа и планы атомных электростанций Франции.

По данным Le Figaro, городская прокуратура приступила к расследованию.

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Уточняется, что пропажу компьютеров заметил в понедельник, 29 июля, сотрудник компании, которая специализируется на промышленном обслуживании деталей, используемых на АЭС.

Они содержали конфиденциальные данные. Кража, предположительно, была совершена в выходные. В настоящее время не известны мотивы или исполнители преступления.

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