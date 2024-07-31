В Марселе украдены компьютеры с данными об АЭС во Франции
В офисе компании Endel, расположенного в 8-м округе Марселя, украдены 15 компьютеров, на которых могут храниться коды доступа и планы атомных электростанций Франции.
По данным Le Figaro, городская прокуратура приступила к расследованию.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Уточняется, что пропажу компьютеров заметил в понедельник, 29 июля, сотрудник компании, которая специализируется на промышленном обслуживании деталей, используемых на АЭС.
Они содержали конфиденциальные данные. Кража, предположительно, была совершена в выходные. В настоящее время не известны мотивы или исполнители преступления.