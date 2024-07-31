



UNIFIL: расширение конфликта на Ближнем Востоке будет катастрофой

Временные силы ООН в Ливане следят за происходящим между Израилем и "Хезболлой", стремясь снизить интенсивность конфликта и не допустить ухудшения ситуации.



Об этом сообщил представитель UNIFIL в комментарии телеканалу "Аль-Джазира".



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"США, Франция и арабские страны играют важную роль в успокоении ситуации в регионе. Расширение конфликта и региональная война будут иметь катастрофические последствия", - предупредил он.



Соответствующий комментарий был сделан после того, как ЦАХАЛ нанес удар по зданию в Бейруте в ответ на смертоносную атаку "Хезболлы" на Маджаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 детей.