



Иран обвинил Израиль в ликвидации Хания





Никто не взял на себя ответственность за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хания, но аналитики на иранском государственном телевидении сразу же начали обвинять в нападении Израиль.



Хания находился в Тегеране, чтобы присутствовать на церемонии приведения к присяге президента Ирана Масуда Пезешкиана во вторник, 30 июля. Иран не сообщил никаких подробностей о том, как был убит Хания, а Революционная гвардия заявила, что нападение расследуется.



Израиль не дал никаких комментариев, но его традиционно подозревают в многолетней кампании убийств иранских ученых-ядерщиков и других лиц, связанных с атомной программой страны.