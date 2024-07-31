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Иран обвинил Израиль в ликвидации Хания
31.07.2024 06:56 Аркадий Бочаровский

Иран обвинил Израиль в ликвидации Хания



Никто не взял на себя ответственность за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хания, но аналитики на иранском государственном телевидении сразу же начали обвинять в нападении Израиль.

Хания находился в Тегеране, чтобы присутствовать на церемонии приведения к присяге президента Ирана Масуда Пезешкиана во вторник, 30 июля. Иран не сообщил никаких подробностей о том, как был убит Хания, а Революционная гвардия заявила, что нападение расследуется.

Израиль не дал никаких комментариев, но его традиционно подозревают в многолетней кампании убийств иранских ученых-ядерщиков и других лиц, связанных с атомной программой страны.

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