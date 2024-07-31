Круг замкнулся. Исмаил Ханийя убит через 298 дней после "молитвы благодарности"
7 октября, вскоре после внезапного нападения ХАМАС, его лидеры за границей провели снятую на видео “молитву благодарности”. Молитву возглавил глава политического бюро организации Исмаил Хания вместе со своим заместителем Салахом аль-Арури. Сегодня, спустя 298 дней после того видео, преследование завершилось, когда Хания был устранен в Тегеране. Аль-Арури был ликвидирован в результате атаки в Бейруте в январе.
ХАМАС объявил, что глава политического бюро Исмаил Хания был убит в результате израильского авиаудара в Тегеране, где он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, цитируемому иранским информационным агентством, дом, в котором находился Хания, был атакован. Корпус стражей исламской революции объявил о начале расследования, и также сообщается, что один из охранников Хании погиб в результате атаки.
תיעוד תפילת "ההודיה" של אל עארורי בבוקר ה-7 באוקטובר@gal_sade pic.twitter.com/kPwgvEXGUA— כאן חדשות (@kann_news) January 2, 2024
Муса Абу Марзук, высокопоставленный член политического бюро ХАМАС, предупредил, что убийство Хании "не останется без ответа". Председатель Палестинской национальной администрации Абу Мазен осудил убийство Хании как "трусливый акт и опасное развитие событий". Палестинские организации призывают к всеобщей забастовке в ответ на убийство.
Хания, из семьи, которая бежала из деревни близ Ашкелона во время Войны за независимость, родился в лагере беженцев Шати в Газе. Он учился в Исламском университете Газы в 1980-х годах и присоединился к ХАМАС с началом первой интифады.
В те годы Израиль впервые узнал о нем, и он отбывал наказание в тюрьме Кциот, пока не был выслан в Ливан в 1992 году в рамках массовой депортации сотен членов ХАМАС. Они вернулись в сектор через год, и в 1997 году Хания был назначен главой канцелярии шейха Ахмеда Ясина, основателя ХАМАС.
Несмотря на то, что он считался более умеренной фигурой по сравнению со своим преемником в руководстве ХАМАС в Газе - Яхьей Синваром, Хания был отмечен Израилем после резни 7 октября, хотя его непосредственная причастность к планированию нападения и его осведомленность об этом вызывают серьезные сомнения. Хания снялся утром “черной субботы”, в ходе коллективной “молитвы благодарности” вместе с другими высокопоставленными членами ХАМАС, которые тогда находились в Турции.
Хания, несколько сыновей и членов семьи которого были убиты во время войны ЦАХАЛа в Газе, несколько раз приезжал в Иран с 7 октября, и даже пытался убедить его напрямую вступить в войну, но безуспешно. Вчера он присутствовал в Тегеране на инаугурации нового президента Масуда Пежешкаяна и встречался с верховным лидером Али Хаменеи и другими высокопоставленными лицами из поддерживаемых Тегераном террористических организаций в регионе. Кроме него, лидер Исламского джихада Зияд Нахала находится в Иране.