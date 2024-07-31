



Круг замкнулся. Исмаил Ханийя убит через 298 дней после "молитвы благодарности"





7 октября, вскоре после внезапного нападения ХАМАС, его лидеры за границей провели снятую на видео “молитву благодарности”. Молитву возглавил глава политического бюро организации Исмаил Хания вместе со своим заместителем Салахом аль-Арури. Сегодня, спустя 298 дней после того видео, преследование завершилось, когда Хания был устранен в Тегеране. Аль-Арури был ликвидирован в результате атаки в Бейруте в январе.



תיעוד תפילת "ההודיה" של אל עארורי בבוקר ה-7 באוקטובר@gal_sade pic.twitter.com/kPwgvEXGUA — כאן חדשות (@kann_news) January 2, 2024

ХАМАС объявил, что глава политического бюро Исмаил Хания был убит в результате израильского авиаудара в Тегеране, где он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, цитируемому иранским информационным агентством, дом, в котором находился Хания, был атакован. Корпус стражей исламской революции объявил о начале расследования, и также сообщается, что один из охранников Хании погиб в результате атаки.Муса Абу Марзук, высокопоставленный член политического бюро ХАМАС, предупредил, что убийство Хании "не останется без ответа". Председатель Палестинской национальной администрации Абу Мазен осудил убийство Хании как "трусливый акт и опасное развитие событий". Палестинские организации призывают к всеобщей забастовке в ответ на убийство.Хания, из семьи, которая бежала из деревни близ Ашкелона во время Войны за независимость, родился в лагере беженцев Шати в Газе. Он учился в Исламском университете Газы в 1980-х годах и присоединился к ХАМАС с началом первой интифады.В те годы Израиль впервые узнал о нем, и он отбывал наказание в тюрьме Кциот, пока не был выслан в Ливан в 1992 году в рамках массовой депортации сотен членов ХАМАС. Они вернулись в сектор через год, и в 1997 году Хания был назначен главой канцелярии шейха Ахмеда Ясина, основателя ХАМАС.Несмотря на то, что он считался более умеренной фигурой по сравнению со своим преемником в руководстве ХАМАС в Газе - Яхьей Синваром, Хания был отмечен Израилем после резни 7 октября, хотя его непосредственная причастность к планированию нападения и его осведомленность об этом вызывают серьезные сомнения. Хания снялся утром “черной субботы”, в ходе коллективной “молитвы благодарности” вместе с другими высокопоставленными членами ХАМАС, которые тогда находились в Турции.Хания, несколько сыновей и членов семьи которого были убиты во время войны ЦАХАЛа в Газе, несколько раз приезжал в Иран с 7 октября, и даже пытался убедить его напрямую вступить в войну, но безуспешно. Вчера он присутствовал в Тегеране на инаугурации нового президента Масуда Пежешкаяна и встречался с верховным лидером Али Хаменеи и другими высокопоставленными лицами из поддерживаемых Тегераном террористических организаций в регионе. Кроме него, лидер Исламского джихада Зияд Нахала находится в Иране.