



Кто возглавит ХАМАС после ликвидации Исмаила Хания





После убийства лидера ХАМАС Исмаила Хания террористическая организация уже подбирает ему замену. Согласно зарубежным сообщениям, Халед Машаль, предшественник Хания на этом посту, может снова взять бразды правления в свои руки, по крайней мере временно.



По словам источников, не исключено, что Машаль будет назначен на эту должность лишь на временный период, учитывая его плохие отношения с Ираном из-за его поддержки сирийских мятежников в борьбе против президента Асада. Назначение Машаля на постоянной основе стало бы проблематичным заявлением со стороны ХАМАСа в отношении Ирана и своего рода декларацией о намерениях по поводу возможности отделиться от Тегерана.



Однако пока решение о назначении Машаля не принято, бразды правления, по крайней мере технически, скорее всего, возьмет на себя 73-летний Муса Абу Марзук. До избрания Машаля Марзук уже занимал пост главы политического офиса ХАМАСа и известен своими многочисленными связями и умением собирать средства для террористической организации, что является важным качеством, учитывая, что Газа должна вступить в период восстановления.