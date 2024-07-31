



Исмаил Хания был убит ракетой, выпущенной с территории Ирана





Глава деска по арабским делам 12-го канала Эхуд Яари опроверг информацию в арабских сетях о том, что Исмаил Хания был уничтожен ракетой “выпущенной с территории третьей страны”.



Согласно анализу данных, поступающих из Ирана, становится все более очевидным, что ракета, уничтожившая лидера ХАМАС Исмаила Хания прошлой ночью (между средой и четвергом 31 июля), была выпущена с территории Ирана, а не с самолета или беспилотника, находившегося, как утверждает Тегеран, над "третьей страной".



Хания был убит вместе со своим охранником в официальной гостевой резиденции Корпуса стражей исламской революции в районе Шемиран на севере иранской столицы, тогда как лидер Исламского джихада Зияд Нахала, который находился на другом этаже, не был целью атаки.



Израильские источники отказываются комментировать этот удар, но стоит отметить, что ранее уже проводились несколько операций против иранских целей, включая участников ядерной программы, которые были осуществлены группами, действовавшими внутри Ирана.



Иранские СМИ сообщили утром, что проводится расследование обстоятельств ликвидации Хании, и уточнили, что его результаты будут опубликованы "в ближайшее время". Также сообщается, что по предварительным результатам расследования Хания был ликвидирован в 2:00 ночи, и что “воздушный объект” поразил резиденцию, в которой он находился. Не уточняется, была ли это ракета, беспилотник или снаряд.



Иранский корреспондент газеты "New York Times" сообщила утром, что иранские высокопоставленные лица находятся в "полном шоке" после ликвидации, что вызывает большие вопросы о способности Ирана обеспечивать безопасность своей территории от внешних угроз. Канал Аль-Маядин процитировал председателя Комитета по иностранным делам и безопасности иранского парламента, который заявил, что организаторы ликвидации "несомненно получат ответ".