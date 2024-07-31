



Катар: убийство Хания, "чудовищное преступление, которое приведет к эскалации"

Катар осуждает убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хания во время его визита в Тегеран, называя это "чудовищным преступлением", говорится в сообщении министерства иностранных дел страны Персидского залива.



Катар, который принимает у себя руководство ХАМАСа, в которое входил Хания, и выступает посредником на переговорах о перемирии во время войны в Газе, говорит, что убийство стало "опасной эскалацией", добавляя, что оно "приведет к сползанию региона в хаос и подорвет шансы на мир".

