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Катар: убийство Хания, "чудовищное преступление, которое приведет к эскалации"
31.07.2024 10:56 MIGnews.com

Катар: убийство Хания, "чудовищное преступление, которое приведет к эскалации"

Катар осуждает убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хания во время его визита в Тегеран, называя это "чудовищным преступлением", говорится в сообщении министерства иностранных дел страны Персидского залива.

Катар, который принимает у себя руководство ХАМАСа, в которое входил Хания, и выступает посредником на переговорах о перемирии во время войны в Газе, говорит, что убийство стало "опасной эскалацией", добавляя, что оно "приведет к сползанию региона в хаос и подорвет шансы на мир".
 

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