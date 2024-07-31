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Иордания осуждает убийство Хания "самым решительным образом"
31.07.2024 11:59 MIGnews.com

Иордания осуждает убийство Хания "самым решительным образом"

Министерство иностранных дел Иордании "самым решительным образом" осуждает предполагаемое убийство Израилем лидера ХАМАСа Исмаила Хании, называя его "нарушением международного права и международного гуманитарного права, а также эскалационным преступлением, которое приведет к усилению напряженности и хаоса в регионе".

Официальный представитель Министерства иностранных дел Суфьян аль-Куда призывает международное сообщество принять "немедленные меры, чтобы положить конец израильской агрессии в Газе и нарушениям Израилем международного права и резолюций ООН, а также защитить безопасность и стабильность региона от катастрофических последствий продолжающейся израильской агрессии в Газе".

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Он также осуждает "израильскую агрессию" против Бейрута прошлой ночью, предупреждая, что она приведет к распространению конфликта.
 

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