



Россия об убийстве Хания: абсолютно неприемлемое политическое убийство

Гибель главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании является абсолютно неприемлемым политическим убийством. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.



"Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство", - сказал он.



Убийство Хании, подчеркнул дипломат, приведет к дальнейшей эскалации напряженности в регионе и крайне негативно отразится на переговорах по сектору Газа.



Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране. Движение ХАМАС признало гибель главы политбюро.