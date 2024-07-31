



Когда в Грузии вступает в силу скандальный закон об "иноагентах"

С 1 августа в Грузии вступает в силу скандальный пророссийский закон об "иноагентах".



Об этом сообщает издание SOVA.



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Как и в России, в Грузии теперь все организации, которые попадают под определение этого закона, должны будут зарегистрироваться как "носители иностранного влияния".



"Если организация не выполнит предусмотренные законом требования, то есть не будет подчиняться законодательству Грузии, в законе прописана соответствующая мера наказания, предусматривающая штраф в размере более 9 тысяч долларов", - сказал министр юстиции страны Рати Брегадзе.