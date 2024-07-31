



ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командующего "Хезболлы" в Бейруте



ЦАХАЛ подтвердил, что вечером 30 июля в результате израильского авиаудара в столице Ливана Бейруте был убит высокопоставленный командир "Хезболлы" Фуад Шукр.



В заявлении ЦАХАЛа говорится, что Шукр, также известный как Хадж Мохсин, является самым высокопоставленным военным командиром "Хезболлы".



Шукр входил в Совет джихада, высший военный орган "Хезболлы", и считался главой ее стратегического подразделения.



ЦАХАЛ утверждает, что он также был старшим военным советником лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, которого называют его правой рукой.



После нападения ХАМАСа 7 октября Шукр руководил атаками "Хезболлы" на Израиль, включая смертоносный удар в Мадждаль-Шамсе в выходные, в результате которого погибли 12 детей.



По словам представителей ЦАХАЛа, он “отвечал за большинство самых современных вооружений "Хезболлы", включая ракеты с точным наведением, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты дальнего радиуса действия и БПЛА”, а также за “наращивание сил, планирование и проведение террористических атак против государства Израиль”.



Он присоединился к "Хезболле" в 1985 году и занимал несколько руководящих постов. ЦАХАЛ утверждает, что в 1990-х годах он организовывал многочисленные нападения на ЦАХАЛ и армию Южного Ливана, а в 2000 году был причастен к похищению трех израильских солдат в ходе нападения в районе Хар-Дов.