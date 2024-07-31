



Израиль осудили террористы, Иран и Россия

Террористическая организация ХАМАС, йеменские хуситы, Иран и Россия осудили Израиль за нанесение ответного удара по зданию в Бейруте.



В ХАМАСе ликвидацию командующего "Хезболлы" Фуада Шукара, он же Хадж Мохсен, считают "опасной эскалацией".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Хуситы назвали удар по Бейруту "вопиющим нарушением" суверенитета Ливана. В то же время Иран, который является главным спонсором "Хезболлы", назвал действия Армии обороны Израиля "жестокими".



"Жестокие и преступные действия сионистской преступной банды в пригородах Бейрута, безусловно, не могут остановить гордое сопротивление Ливана в его стремлении продолжить благородный путь поддержки угнетенных палестинцев и противостоять агрессии израильского режима апартеида", — сказал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.



В российском министерстве иностранных дел действия Израиля назвали "вопиющим нарушением международного права".



Стоит отметить, что удар по Бейруту был нанесен в ответ на смертоносную атаку "Хезболлы" на Маджаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 детей, еще десятки получили ранения.