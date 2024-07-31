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Израиль осудили террористы, Иран и Россия
31.07.2024 06:44 Алина Груднева

Израиль осудили террористы, Иран и Россия

Террористическая организация ХАМАС, йеменские хуситы, Иран и Россия осудили Израиль за нанесение ответного удара по зданию в Бейруте.

В ХАМАСе ликвидацию командующего "Хезболлы" Фуада Шукара, он же Хадж Мохсен, считают "опасной эскалацией".

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Хуситы назвали удар по Бейруту "вопиющим нарушением" суверенитета Ливана. В то же время Иран, который является главным спонсором "Хезболлы", назвал действия Армии обороны Израиля "жестокими".

"Жестокие и преступные действия сионистской преступной банды в пригородах Бейрута, безусловно, не могут остановить гордое сопротивление Ливана в его стремлении продолжить благородный путь поддержки угнетенных палестинцев и противостоять агрессии израильского режима апартеида", — сказал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

В российском министерстве иностранных дел действия Израиля назвали "вопиющим нарушением международного права".

Стоит отметить, что удар по Бейруту был нанесен в ответ на смертоносную атаку "Хезболлы" на Маджаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 детей, еще десятки получили ранения.

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