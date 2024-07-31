Новости » Арабо-израильский конфликт
ХАМАС подтвердил ликвидацию Хания
31.07.2024 06:44 Аркадий Бочаровский

ХАМАС подтвердил ликвидацию Хания




Сегодня утром, 31 июля, ХАМАС официально объявил, что глава политического бюро Исмаил Хания был убит в результате атаки в Тегеране.

Официальное иранское информационное агентство IRNA цитирует заявление иранских Стражей революции, согласно которому глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания был найден мертвым в своей резиденции в Тегеране, куда он приезжал для участия в церемонии инаугурации президента Ирана.

Кроме того, согласно заявлению, один из телохранителей Хания также скончался.

Как уже упоминалось, согласно заявлению КСИР, процитированному иранским информационным агентством, дом, в котором находился Хания, подвергся нападению. КСИР объявил о начале расследования.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы