ХАМАС: убийство Хания не принесет результатов, которых добивается Израиль
Убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Иране - это серьезная эскалация, которая не достигнет своих целей, заявил агентству Reuters официальный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.
На связанном с ХАМАСом новостном сайте "Шехаб" Абу Зухри заявил, что ХАМАС как движение достаточно силен, чтобы пережить смерть любого из своих лидеров.
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"Мы ведем открытую войну за освобождение Иерусалима и готовы заплатить любую цену", - сказал он.