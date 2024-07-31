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ХАМАС: убийство Хания не принесет результатов, которых добивается Израиль
31.07.2024 07:15 MIGnews.com

ХАМАС: убийство Хания не принесет результатов, которых добивается Израиль

Убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Иране - это серьезная эскалация, которая не достигнет своих целей, заявил агентству Reuters официальный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.

На связанном с ХАМАСом новостном сайте "Шехаб" Абу Зухри заявил, что ХАМАС как движение достаточно силен, чтобы пережить смерть любого из своих лидеров.

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"Мы ведем открытую войну за освобождение Иерусалима и готовы заплатить любую цену", - сказал он.
 

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