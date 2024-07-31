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Иранское ТВ: лидер ХАМАСа Исмаил Хания ликвидирован в Тегеране
31.07.2024 06:40 Аркадий Бочаровский

Иранское ТВ: лидер ХАМАСа Исмаил Хания ликвидирован в Тегеране


Глава политического офиса ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель были убиты в результате обстрела их резиденций в Тегеране.

Сообщение об этом распространило иранское ТВ.

Сегодня утром, 31 июля, ХАМАС официально объявил, что глава политического бюро Исмаил Хания был убит в результате атаки в Тегеране.

Официальное иранское информационное агентство IRNA цитирует заявление иранских Стражей революции, согласно которому глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания был найден мертвым в своей резиденции в Тегеране, куда он приезжал для участия в церемонии инаугурации президента Ирана.

Кроме того, согласно заявлению, один из телохранителей Хания также скончался.

Cогласно заявлению КСИР, процитированному иранским информационным агентством, дом, в котором находился Хания, подвергся нападению. КСИР объявил о начале расследования.
 

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