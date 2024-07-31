



Харрис проведет первый митинг с вице-президентом 6 августа в Филадельфии

Вице-президент Камала Харрис проведет первый митинг со своим кандидатом в вице-президенты 6 августа в Филадельфии, сообщают источники.



Это место предполагает, что губернатор Пенсильвании Джош Шапиро переместился на вершину короткого списка кандидатов на пост кандидата, и что кампания Харрис решила, что штат, который демократы отбили у республиканцев в 2020 году, снова является обязательным для победы.



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Во вторник, 30 июля помощник предвыборного штаба посоветовал Reuters не придавать слишком большого значения выбору первого города недельного тура по штату. По словам помощника, тур продлится четыре дня и охватит несколько городов. Решение о том, кто будет баллотироваться вместе с Харрис, оказалось в центре внимания с тех пор, как она стала лидером Демократической партии на выборах.



Ожидается, что Харрис объявит о своем решении уже в понедельник, накануне мероприятия во вторник, сообщили источники.



В короткий список рассматриваемых кандидатов входят Шапиро, губернатор Кентукки Энди Бешир, сенатор США от Аризоны Марк Келли, губернатор Миннесоты Тим Уолц и министр транспорта Пит Буттиджич.

