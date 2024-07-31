



Ветеран спецслужб: удары в Бейруте и Тегеране - полное безумие





Генерал-майор в отставке Амирам Левин, бывший заместитель главы Моссада и командующий Северным округом, считает, что главы служб безопасности должны были воспротивиться ночным ударам в Бейруте, Ливан, и атаке, приписываемой Израилю, в Иране.



"Полное безумие", написал Левин сегодня утром, 31 июля. Он добавил: "Службы безопасности должны были решительно воспротивиться. Надеюсь, надеюсь, что я ошибаюсь".



Левин -ветеран спецподразделения Сайерет Маткаль, участвовавший во многих операциях, в том числе в операции "Весна юности" в Бейруте в 1973 году, где он командовал охранным отрядом, который устранил телохранителей Юсуфа ан-Наджара.

