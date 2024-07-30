



Мелания Трамп увидела покушение в прямом эфире и подумала, что случилось худшее

Журналистка Fox News Лора Ингрэм спросила Дональда Трампа, как его жена Мелания пережила этот травматический день, проведенный дома.



“Она видела”, — ответил он. “Она смотрела это в прямом эфире. Это было повсюду на телевидении”.



Трамп добавил, что его жена даже не может поговорить с ним о том ужасном дне, хотя он видит в этом признак того, что она действительно заботится о нем.



“Она даже не может об этом говорить. Это нормально, это значит, что я ей нравлюсь — она любит меня. Если бы она могла спокойно рассуждать об этом, я не уверен, что это было бы лучше. Я ей либо нравлюсь, либо она меня любит, это мило”.



Мелания поверила, что “случилось худшее”, когда она увидела покушение в прямом эфире.



Дональд Трамп продолжает с теплом говорить о Секретной службе.



“Я просто хочу сказать одну вещь о Секретной службе... они были очень храбрыми. Они были рядом. Пули пролетали надо мной. Я упал, и они были... они были на мне, на мне было много очень больших, сильных людей”.



Трамп повторил это несколько раз, но прекрасно понимал, что именно пошло не так в тот роковой день.



“Кто-то должен был быть на крыше, кто-то должен был связаться с местной полицией, и мы видим этого парня, который был очень неуравновешенным человеком... а как насчет фанатов Трампа, которые кричали на него?”



Директор Секретной службы Кимберли Читл подала в отставку после покушения.



Трамп добавил, что контрснайпер Секретной службы, устранивший Крукса, проделал хорошую работу, “но это должно было произойти на девять секунд раньше”.





